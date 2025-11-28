Vi e Jinx di Arcane tornano in Fortnite: l'acquisto è disponibile per poco tempo

I fan di Arcane e di Fortnite possono rallegrarsi: Epic Games ha deciso di rimettere in vendita nel negozio nel battle royale le skin di Vi e Jinx , nella loro versione proveniente dalla serie animata di Riot Games e Netflix.

L'annuncio di Fortnite

Le skin di Vi e Jinx da Arcane saranno disponibili in Fortnite dal 29 novembre fino al 6 dicembre. Acquistandole si ottiene il classico pacchetto di accessori, come un piccone, un dorso decorativo, una emote e non solo. Si tratta dei vecchi contenuti, quindi se già avevate comprato questi costumi per il vostro personaggio, non avrete bisogno di ricomprarli.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ovviamente con l'acquisto otterrete anche le versioni LEGO dei personaggi, da utilizzare nella modalità dedicata all'interno di Fortnite. L'annuncio è avvenuto, come potete vedere qui sopra, tramite un post su Twitter dall'account ufficiale di Fortnite.

Epic Games ha deciso di annunciarlo rispondendo all'account "Arcane Fortnite Fans" che da oltre 350 giorni richiede all'editore di Fortnite e a Riot Games di rimettere in vendita le skin. L'account del battle royale ha quindi esaudito alla richiesta.

Ovviamente i fan desiderano dividere anche altre skin, come quella di Kratos e quelle de L'Attacco dei Giganti. Vedremo se saranno accontentati.