Annunciata la data di uscita di Pizza Bandit, è uno sparatutto con protagonista un pizzaiolo

Per l'occasione è stato presentato un nuovo trailer adrenalinico ed è stata annunciata la data di uscita in accesso anticipato su Steam, fissata al 25 agosto .

Durante il Future Games Show abbiamo visto numerosi giochi di ogni genere e per tutti i gusti. Uno dei più peculiari è stato senza dubbio Pizza Bandit , un gioco esplosivo che mescola sparatorie e cucina.

Pizza, proiettili e viaggi nel tempo

Sviluppator da Jofsoft, Pizza Bandit è uno sparatutto che mescola l'amore per la pizza, viaggi nel tempo, caos e tanta comicità. Il gioco ci mette nei panni di Malik, un ex-mercenario che ha un sogno: aprire la migliore pizzeria della galassia. Per finanziare la sua impresa, Malik e il suo team devono affrontare missioni di caccia taglie in epoche diverse, armati di tecnologia per viaggiare nel tempo e un arsenale sempre più bizzarro.

Durante queste missioni, i giocatori si trovano a cucinare sotto il fuoco nemico, assemblando pizze mentre schivano proiettili e combattono creature assurde. Tra una missione e l'altra, i crediti guadagnati vengono investiti nella personalizzazione del ristorante: puoi arredare la tua pizzeria con mobili eccentrici, luci al neon e attrezzature da cucina futuristiche.