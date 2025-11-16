Si avvicina il lancio del Samsung Galaxy Z Trifold: iniziati i test della versione sbloccata negli USA

Samsung si prepara a un nuovo passo decisivo nel mercato dei dispositivi pieghevoli con l'arrivo imminente del Galaxy Z TriFold, il suo primo smartphone dotato di un sistema di doppia cerniera capace di piegarsi due volte.
Dopo averlo mostrato brevemente durante un recente evento, le indiscrezioni indicano che la presentazione ufficiale avverrà il 5 dicembre. L'azienda sembra intenzionata a fare di questo prodotto una sorta di "vetrina tecnologica", tanto che il suo lancio iniziale sarà limitato a pochi mercati, tra cui gli Stati Uniti, unico Paese occidentale confermato al momento.
Alcune indicazioni tecniche del prossimo Samsung Galaxy Z Trifold
Il Galaxy Z TriFold offrirà un display principale da 10 pollici, pensato per garantire un'esperienza simile a quella di un piccolo tablet quando completamente aperto, mentre il display esterno da 6,5 pollici consentirà un uso pratico del telefono anche in modalità piegata.
Nonostante la sua natura sperimentale, Samsung seguirà la stessa strategia vista con i principali top di gamma: negli USA sarà possibile acquistarlo sia tramite operatori telefonici sia nella versione sbloccata, destinata a chi preferisce maggiore libertà d'uso.
Finora, secondo quanto emerso, la fase di test del firmware riguardava soltanto la variante destinata agli operatori, identificata dal codice modello SM-F968U. Tuttavia, nuove informazioni confermano che Samsung ha avviato anche i test del firmware per la versione sbloccata, la SM-F968U1.
Samsung vuole "proteggere" il suo Galaxy Z Trifold
L'inizio relativamente tardivo di questi test ha sorpreso alcuni osservatori, soprattutto considerando che il lancio è previsto tra poche settimane. Tuttavia, va ricordato che il TriFold è un dispositivo particolarmente innovativo e probabilmente Samsung ha cercato di mantenerlo lontano da fughe di notizie il più possibile.
È anche possibile che la fase di test sia iniziata in anticipo ma sia rimasta sotto traccia fino a oggi. Con il debutto ormai imminente, l'attesa cresce tra i fan del marchio e tra gli appassionati di tecnologia. Il Galaxy Z TriFold promette di rappresentare uno dei prodotti più audaci degli ultimi anni.