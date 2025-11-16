Si avvicina il lancio del Samsung Galaxy Z Trifold: iniziati i test della versione sbloccata negli USA

Nonostante la sua natura sperimentale, Samsung seguirà la stessa strategia vista con i principali top di gamma: negli USA sarà possibile acquistarlo sia tramite operatori telefonici sia nella versione sbloccata , destinata a chi preferisce maggiore libertà d'uso.

Samsung vuole "proteggere" il suo Galaxy Z Trifold

L'inizio relativamente tardivo di questi test ha sorpreso alcuni osservatori, soprattutto considerando che il lancio è previsto tra poche settimane. Tuttavia, va ricordato che il TriFold è un dispositivo particolarmente innovativo e probabilmente Samsung ha cercato di mantenerlo lontano da fughe di notizie il più possibile.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

È anche possibile che la fase di test sia iniziata in anticipo ma sia rimasta sotto traccia fino a oggi. Con il debutto ormai imminente, l'attesa cresce tra i fan del marchio e tra gli appassionati di tecnologia. Il Galaxy Z TriFold promette di rappresentare uno dei prodotti più audaci degli ultimi anni.