Svelate le dimensioni di Kirby Air Riders, ecco quanto spazio serve su Nintendo Switch 2

Sono state svelate le dimensioni di Kirby Air Riders: il nuovo gioco di guida arcade diretto da Masahiro Sakurai richiede 21,7 GB di spazio su Nintendo Switch 2, dunque assicuratevi di avere una quota di storage sufficiente nel caso dobbiate installare i dati.
Si tratta di un requisito sostanzialmente superiore rispetto ai circa 4 GB di Leggende Pokémon: Z-A, ma inferiore se confrontato ai 29,1 GB necessari per Inazuma Eleven: Victory Road, che tuttavia include un gran numero di sequenze di intermezzo in stile anime.
Sempre dall'eShop arrivano informazioni relative anche alle dimensioni di SpongeBob SquarePants: Titani della Marea, che a quanto pare si accontenterà di 8 GB per l'installazione su Nintendo Switch 2.
Nel frattempo, Kirby Air Riders è già primo nella classifica dei giochi per Nintendo Switch 2 più venduti su eShop, un risultato che il titolo diretto da Sakurai è riuscito a ottenere contando solo sulle prenotazioni.
Altre informazioni sui giochi per Nintendo Switch
Fra i dettagli provenienti dall'eShop troviamo anche le dimensioni di diversi giochi in arrivo su Nintendo Switch, con parecchi nomi sconosciuti ma anche alcuni noti, ad esempio l'arrurdo roguelike Morsels, che abbiamo provato lo scorso giugno.
Il titolo prodotto da Annapurna si accontenta di 1,2 GB per l'installazione, mentre lo shoot'em-up R-Type Delta: HD Boosted richiede 866 MB e l'interessante action shooter Neon Inferno ha bisogno di 1,2 GB di spazio.
Tornando a Kirby Air Riders, l'attesa è quasi finita: il gioco sarà disponibile a partire dal 20 novembre.