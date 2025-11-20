Qualità e convenienza: gli auricolari Beats Flex sono in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon sono disponibili gli auricolari Beats Flex in diverse colorazioni e a 43 € (solo la colorazione nera costa 42,99 €). Se sei interessato, riepiloghiamo direttamente tutte le versioni tra cui scegliere, affinché possano adattarsi alle tue preferenze: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche degli auricolari Beats Fles

Questi auricolari sono compatibili con i dispositivi Android e iOS e si connettono facilmente tramite Bluetooth. Inoltre, con l'app Beats da poter scaricare direttamente nel Play Store, potrai sperimentare diverse funzionalità: abbinamento rapido, visualizzazione dello stato del dispositivo e della batteria e tanto altro ancora.

Auricolari Beats Flex

Questi auricolari sono magnetici con funzione automatica Play/Pausa: ciò significa che la riproduzione del brano si avvia una volta indossati, ma si mette in pausa quando lasci gli auricolari intorno al collo. Di conseguenza sono davvero molto pratici e comodi, che tu voglia fare sport, camminare o semplicemente ascoltare musica ovunque ti trovi. In questo caso è presente anche il chip Apple W1.