Il controller 8Bitdo SN30 Pro è in super sconto su AliExpress: ecco alcuni codici per risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo il controller 8Bitdo SN30 Pro a un prezzo particolarmente vantaggioso. Con i nostri codici potrai risparmiare ancora di più!

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
Controller 8Bitdo SN30 Pro

Su AliExpress è disponibile il controller 8Bitdo SN30 Pro a 29,93 €, ma con il codice MULTIBF4 potrai risparmiare ulteriormente (prova con il codice ITBF04, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, ricordiamo che il prezzo è aggiornato al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbe subire variazioni (e in quel caso anche il codice di sconto potrebbe cambiare, quindi non esitare a segnalarcelo e ti invieremo un nuovo codice). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del controller 8Bitdo SN30 Pro

Si tratta di un controller dal design ispirato ai grandi classici, quindi dal tocco retrò perfetto per i più appassionati. Troviamo un aggiornamento del joystick a effetto Hall, vibrazioni rumble, controlli di movimento, batteria ricaricabile e anche pulsanti home e screenshot per un'esperienza completa.

Controller 8Bitdo SN30 Pro
Controller 8Bitdo SN30 Pro

Inoltre, è presente il classico d-pad. Questo controller è compatibile con Switch, Windows, dispositivi Apple e Android, nonché con Raspberry Pi. Insomma, si tratta di un controller perfetto sia per i più nostalgici che per chiunque voglia un prodotto più particolare ma senza spendere troppo. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo di tempo limitato.

