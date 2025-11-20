0

Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D è in sconto su Aliexpress: risparmia con i nostri codici

Il Black Friday arriva anche su AliExpress: tra i vari prodotti troviamo il processore AMD Ryzen 7 7800X3D disponibile a un prezzo vantaggioso, se usi i nostri codici.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
AMD Ryzen 7 7800X3D

Su AliExpress è disponibile il processore AMD Ryzen 7 7800X3D a 280,24 €, ma con il codice MULTIBF40 potrai risparmiare altri 40 € (se non dovesse funzionare, prova con il codice ITBF40 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Questa offerta è disponibile per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Inoltre, ricordiamo che il prezzo è aggiornato al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbe subire variazioni (e in quel caso anche il codice di sconto potrebbe cambiare, quindi non esitare a segnalarcelo e ti invieremo un nuovo codice). Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del processore Ryzen 7

Si tratta di uno dei processori più apprezzati sia dai giocatori che dai professionisti, ed è dotato di architettura AMD Zen 4 con tecnologia a 5 nanometri. Ciò si traduce in prestazioni elevate, nonché un'efficienza energetica superiore. Questo modello, in particolare, è dotato di 8 core e 16 thread, frequenza base di 4.2 GHz e modalità boost fino a 5.0 GHz.

AMD Ryzen 7 7800X3D
AMD Ryzen 7 7800X3D

Si tratta di un prodotto veloce, estremamente efficiente e in grado di gestire anche i carichi di lavoro più complessi, quindi è adatto a qualsiasi attività. Infine, è compatibile con memorie DDR5 e interfaccia PCIe 5.0.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il processore AMD Ryzen 7 7800X3D è in sconto su Aliexpress: risparmia con i nostri codici