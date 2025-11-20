5

Porta il cinema in casa: la soundbar LG S70TR è in sconto su Amazon per il Black Friday

Tra le offerte di Amazon troviamo la soundbar LG con audio surround a 5.1.1 canali. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/11/2025
Soundbar LG

Su Amazon è disponibile la soundbar LG S70TR per TV a 249 € rispetto al prezzo mediano di 279 €, permettendoti di risparmiare fino all'11%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche della soundbar

In questo caso si tratta del modello S70TR, da non confondere quindi con altre versioni disponibili. La soundbar ha 5.1.1 canali, 500W di potenza totale e subwoofer wireless. Ciò si traduce in un'esperienza audio surround particolarmente convincente. Sono incluse anche casse TV posteriori, quindi l'audio arriverà anche alle tue spalle per una maggiore immersività a 360 gradi.

Soundbar LG
Soundbar LG

Dolby Atmos e DTS:X ti regaleranno un'esperienza ancora più realistica, mentre il canale centrale Up-Firing migliora l'udibilità delle voci nei film, grazie a uno speaker centrale supplementare. I controlli sono molto semplici, quindi potrai guardare le impostazioni direttamente sul tuo televisore (in questo caso la funzione WOW è compatibile con TV LG dal 2023 in poi).

