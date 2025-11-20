Porta il cinema in casa: la soundbar LG S70TR è in sconto su Amazon per il Black Friday

Su Amazon è disponibile la soundbar LG S70TR per TV a 249 € rispetto al prezzo mediano di 279 €, permettendoti di risparmiare fino all'11%. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto.