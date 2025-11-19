21

Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno, secondo Electronic Arts

Electronic Arts ha annunciato sul sito ufficiale della serie, che Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno, senza però fornire numeri.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   19/11/2025
Un operatore di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Articoli News Video Immagini

Secondo Electronic Arts, Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno. La dichiarazione è stata fatta sul sito ufficiale del gioco, dove è apparsa la scritta "Grazie per aver reso Battlefield 6 lo sparatuttto più venduto dell'anno". La scritta appare nella versione inglese del sito, ma non in quella italiana.

Solo marketing?

C'è da sottolineare che Electronic Arts è l'editore del gioco e che l'affermazione non è supportata da numeri.

La frase sulle vendite di Battlefield 6
La frase sulle vendite di Battlefield 6

Non si parla nemmeno di piattaforme, quindi non sappiamo dove potrebbe essere andato peggio e dove meglio. Detto questo, è chiaro che l'affermazine arriva a sostegno dei primi dati relativi alle vendite del gioco di DICE, nonché di Call of Duty: Black Ops 7, l'ultimo capitolo della serie di Activision, che sembra aver fatto registrare un grosso rallentamento rispetto alle edizioni precedenti, in particolare su Steam e nei negozi del Regno Unito, pur avendo raggiunto la prima posizione in classifica.

Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini Battlefield 6: la recensione dello shooter che torna finalmente alle origini

Chiarmaente è tutto da vedere, nel senso che non conoscendo le vendite dei due giochi, possiamo scegliere solo di fidarci o meno di Electronic Arts.

Sicuramente Battlefield 6 ha fatto registrare un ottimo debutto, tra server pieni e plauso generale di critica e utenti. Detto questo, entrambi i giochi sono disponibili per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno, secondo Electronic Arts