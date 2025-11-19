Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno, secondo Electronic Arts

Secondo Electronic Arts, Battlefield 6 è lo sparatutto più venduto dell'anno . La dichiarazione è stata fatta sul sito ufficiale del gioco, dove è apparsa la scritta "Grazie per aver reso Battlefield 6 lo sparatuttto più venduto dell'anno". La scritta appare nella versione inglese del sito, ma non in quella italiana.

Solo marketing?

C'è da sottolineare che Electronic Arts è l'editore del gioco e che l'affermazione non è supportata da numeri.

La frase sulle vendite di Battlefield 6

Non si parla nemmeno di piattaforme, quindi non sappiamo dove potrebbe essere andato peggio e dove meglio. Detto questo, è chiaro che l'affermazine arriva a sostegno dei primi dati relativi alle vendite del gioco di DICE, nonché di Call of Duty: Black Ops 7, l'ultimo capitolo della serie di Activision, che sembra aver fatto registrare un grosso rallentamento rispetto alle edizioni precedenti, in particolare su Steam e nei negozi del Regno Unito, pur avendo raggiunto la prima posizione in classifica.

Chiarmaente è tutto da vedere, nel senso che non conoscendo le vendite dei due giochi, possiamo scegliere solo di fidarci o meno di Electronic Arts.

Sicuramente Battlefield 6 ha fatto registrare un ottimo debutto, tra server pieni e plauso generale di critica e utenti. Detto questo, entrambi i giochi sono disponibili per PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5.