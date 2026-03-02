Resident Evil Requiem, come se la cava il gioco Capcom su PC?

Il RE Engine, che ha esordito sul mercato nel 2017 con Resident Evil 7: Biohazard, in tutti questi anni di onorato servizio ha dimostrato un'invidiabile malleabilità. Dalle gigantesche distese di Dragon's Dogma 2, agli scenari più lineari e contenuti del remake di Resident Evil 2; dai colorati e morbidi modelli poligonali di Street Fighter 6, alla ferrea e ricchissima bidimensionalità di Ghost Trick: Detective Fantasma; da produzioni artisticamente ricercate come Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, all'aggiornamento di vecchie glorie del passato, Onimusha 2: Samurai's Destiny ne è un buon esempio in questo senso; non si può certo dire che Capcom non abbia sfruttato intensivamente la sua creatura.

Non sempre le cose sono andate nel migliore dei modi, beninteso. Monster Hunter Wilds è stato criticato per un comparto estetico e tecnico non particolarmente esaltante, per usare un eufemismo, fulgido esempio di come il RE Engine fatichi dannatamente con alcuni tipi di open-world, mentre si trovi più a suo agio nel gestire ambientazioni contenute, ma generose di dettagli e straripanti di effetti.

Resident Evil Requiem, qui c'è la nostra recensione, era atteso da molti come un banco di prova. Un esame determinante per un motore grafico a cui era richiesto non un semplice sforzo per rendere onore ad uno dei prodotti di punta del publisher nipponico, quanto un'ulteriore e definitiva dimostrazione della sua proverbiale malleabilità adattandosi, questa volta, a più configurazioni PC possibile, senza per questo mortificare il raffinato lavoro di level design, scenografia e regia messo in piedi dagli artisti di Capcom.

Le luci sono fondamentali per l'atmosfera di Requiem

La missione, dopo la nostra prova, non può che dirsi pienamente riuscita, anche a fronte della partnership con NVIDIA che ha messo a disposizione del gioco praticamente tutte le migliori tecnologie disponibili per le schede grafiche di ultima generazione (e non) della casa californiana.