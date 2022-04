Xbox Series X: Microsoft al lavoro su chip con efficienza energetica maggiore, per Brad Sams

Microsoft sta lavorando a una revisione di Xbox Series X dotandola di un SoC più piccolo e caratterizzato da un'efficienza energetica maggiore, stando a quanto afferma Brad Sams giornalista vicino al mondo della casa di Redmond. Questo non garantirà nessun variazione nelle performance dei giochi, ma servirà perlopiù per abbassere i costi produttivi, una pratica comune durante il ciclo vitale di una console.

"Microsoft lavora sempre sulle revisioni dell'hardware. La console è disponibile sul mercato da 18 mesi o giù di lì, ma la versione che ha iniziato a fabbricare risale probabilmente ad almeno 12-14 mesi prima. Nel mondo della tecnologia è "un design datato"", afferma Sams nel suo ultimo video su YouTube, spiegando che di conseguenza l'obiettivo della compagnia è quello di creare revisioni dell'hardware nel tempo per abbattere i costi di produzione, in questo caso realizzando chip più piccoli e con efficienza energetica migliore.

"Non credo che vedremo miglioramenti delle performance dei giochi. Microsoft lavora sempre per realizzare chip più efficienti perché questo abbassa i costi di produzione. Abbiamo visto la stessa con Xbox One. Credo sia accurato dire che Microsoft sta lavorando a dei chip più piccoli e con efficienza energetica maggiore".

Xbox Series X

Come accennato in apertura revisioni in termini hardware sono all'ordine del giorno durante il ciclo vitale di una console e spesso e volentieri avvengono senza che i consumatori neppure se ne accorgono, dato che solitamente non vengono neppure annunciati pubblicamente.

