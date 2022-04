Nintendo Switch OLED su Amazon senza sovrapprezzi è di nuovo disponibile

Nintendo Switch OLED, ovvero il più recente modello di console della casa di Kyoto, è di nuovo disponibile su Amazon. La cosa più importante è che in questo caso non vi sono sovrapprezzi di alcun tipo. Inoltre, la console è venduta e spedita direttamente da Amazon. Nintendo Switch OLED propone uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile. Per chi gioca in portabilità, si tratta di un passo in avanti importante rispetto al modello base. Inoltre, propone uno stand regolabile più largo di Nintendo Switch standard. Infine, la base inclusa con Nintendo Switch (modello OLED) dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

Nintendo Switch OLED è disponibile senza sovrapprezzi solo in versione Bianco/Nero per il momento, ma esiste anche il modello Blu/Rosso Neon.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Nintendo Switch OLED

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.