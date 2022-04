Chiavetta USB da 256 GB per iPhone e iPad: offerta Amazon di Primavera per la SanDisk iXpand Go

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un chiavetta USB da 256 GB perfetta per il backup di iPhone e iPad. Lo sconto segnalato è di 59€, ovvero del 48%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questa chiavetta USB è 123.99€. Il prezzo effettivo è da moltissimo tempo più basso: negli ultimi mesi, ad esempio, non ha mai superato i 95€. In ogni caso, il prezzo odierno è il migliore del 2022: solo durante il Black Friday di novembre è possibile, di norma, trovarlo a un prezzo inferiore. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Con questa chiavetta USB è possibile fare il backup da iPhone e iPad, inoltre è possibile registrare filmati in alta qualità e salvarli direttamente sull'unità iXpand. In questo modo è possibile rapidamente spostare tutto su PC e Mac. Le dimensioni sono ‎5.28 x 1.19 x 1.24 cm; pesa 7.2 grammi.

Chiavetta USB da 256 GB

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.