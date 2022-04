Xbox Store: oltre 600 giochi Xbox Series X|S e One scontati con le offerte di primavera

Su Xbox Store da ora sono disponibili le offerte di primavera 2022, con oltre 600 giochi per Xbox Series X|S e Xbox One disponibili a prezzo scontato. Tra i titoli in offerta troviamo anche Call of Duty: Vanguard, Diablo 2 Resurrected, Forza Horizon 5, Halo Infinite e FIFA 22, giusto per citarne alcuni.

Come accennato in precedenza i giochi scontati sono davvero tantissimi: di seguito trovate una selezione delle promozioni disponibili, ma potrete consultare l'elenco completo a questo indirizzo.

Xbox Store, logo

Le offerte di primavera 2022 dello store di Xbox saranno valide fino al 21 aprile quindi approfittatene finché siete in tempo.

Che ne pensate, c'è qualche promozione che vi stuzzica in particolare? Fatecelo sapere nei commenti. Rimanendo in casa Microsoft, di recente è stata annunciata la prima mandata di giochi in arrivo ad aprile 2022 nel catalogo di Xbox Game Pass.