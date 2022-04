Star Wars Jedi Fallen Order 2 uscirà su PS5 e Xbox Series X|S, niente console old-gen per Jeff Grubb

Stando all'ultima soffiata di Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat e noto gola profonda, Star Wars Jedi Fallen Order 2 verrà pubblicato su PS5, Xbox Series X|S e PC, ma non su console old-gen. Se l'informazione venisse confermata si tratterebbe di uno dei primi titoli pubblicati da EA a non arrivare su PS4 e Xbox One.

L'indiscrezione è stata condivisa durante l'ultimo podcast pubblicato sul canale YouTube di Grubb, dove ha ribadito nuovamente che a suo avviso il gioco verrà annunciato ufficialmente durante la Star Wars Celebration che si svolgerà tra il 26 e il 29 maggio, ipotesi caldeggiata anche da Tom Henderson, un altro insider piuttosto noto. Sempre secondo Grubb, anche Dragon Age 4 salterà a piè pari le console old-gen, con EA dunque che sembrerebbe intenzionata a concentrarsi maggiormente sulle console di attuale generazione.

Star Wars Jedi Fallen Order

Ciò potrebbe far storcere il naso a molti giocatori, viste le difficoltà nell'acquistare PS5 e Xbox Series X|S. Il possibile periodo di uscita di Star Wars Jedi Fallen Order 2 dovrebbe essere fissato tra la fine del 2022 e i primi mesi del 2023, stando alle fonti di Jason Schreier.

In ogni caso per il momento parliamo solo di indiscrezioni senza conferma ufficiale e dunque non ci resta che attendere eventuali novità da EA e Respawn.