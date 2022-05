LEGO Brawls, un trailer annuncia l'uscita su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

LEGO Brawls approderà anche su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch alla fine dell'estate, in formato retail: lo ha annunciato Bandai Namco, pubblicando il primo trailer per la versione console del gioco.

Lanciato nel 2019 su iOS, vedi la nostra recensione di LEGO Brawls, il titolo sviluppato da Red Games è un brawler a base multiplayer in cui è possibile controllare svariate minifigure LEGO e combattere all'interno di scenari ispirati ai più celebri set del brand.

"In perfetto stile LEGO, LEGO Brawls offre ai giocatori una vasta serie di opzioni di personalizzazione per mischiare e abbinare i mattoncini LEGO ufficiali e creare minifigure uniche, completabili con equipaggiamenti personali e power-up basati sullo stile di gioco preferito di ogni giocatore", recita il comunicato.

"Sarà possibile competere davvero con tutto, dalle baguette ai cannoni spara-torte, fino a stereo portatili e pugni a razzo. Con una vasta gamma di modalità multigiocatore, sfide uniche e condizioni di vittoria differenti, tutti i membri della famiglia potranno divertirsi in questa competitiva esperienza a colpi di mattoncini."

"In LEGO Brawls, i giocatori potranno sfidarsi per vantarsi con amici e parenti, o per conquistare la gloria nelle classifiche online. Le modalità multigiocatore consentiranno il gioco in locale con un massimo di otto giocatori su Xbox e Nintendo Switch, e un massimo di quattro su PlayStation."

"Ma includeranno anche partite per otto giocatori e una modalità cooperativa da due a quattro giocatori. Il tutto arricchito da una vasta gamma di temi e set LEGO colorati, che faranno di questo gioco il miglior brawler a squadre per tutti i fan LEGO."