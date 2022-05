Gotham Knights non supporterà la coop a 4 giocatori, arriva la correzione

Il PlayStation Store aveva recentemente indicato che Gotham Knights avrebbe permesso la coop a quattro giocatori. Pare però che fosse un errore. L'informazione è stata cambiata e anche il trailer ufficiale parla solo di due giocatori.

Il cambiamento della descrizione di Gotham Knights sul PS Store è avvenuto ovviamente "in silenzio". La cosa più importante è che nel trailer si afferma che "sebbene si possa giocare tutta l'avventura in solitaria, potrete anche proteggere Gotham in coop con un amico." Il trailer non indica in alcun modo la presenza di più di due giocatori e non indica nemmeno che sarà possibile farsi accompagnare dall'intelligenza artificiale per arrivare a quattro giocatori.

Inoltre, WB Montreal ha in passato affermato che il team aveva optato specificatamente per una cooperativa a due giocatori. Il motivo è che un gioco a quattro giocatori pretende ambienti pensati esattamente per tale numero: il gioco non funzionerebbe con meno utenti attivi.

Non è quindi cambiato nulla rispetto alle precedenti dichiarazioni, se non che Gotham Knights non arriverà su PS4 e Xbox One. La versione old-gen è stata abbandonata durante lo sviluppo e vi sarà supporto unicamente per la nuova generazione.