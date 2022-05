Field of Glory: Kingdoms annunciato, è il nuovo strategico di AGEod ambientato nel Medioevo

L'editore Slitherine ha annunciato lo strategico Field of Glory: Kingdoms durante il suo evento dedicato alle novità in arrivo nei prossimi mesi. Si tratta del nuovo gioco di AGEod, software house cui dobbiamo alcuni famosissimi giochi strategici come Field of Glory: Emires, Civil War II e To End All Wars. È ambientato nel 1054 dopo Cristo e incorpora più di due secoli di storia europea, africana e dell'europa dell'est.

Offrirà 375 fazioni, 325 unità, seicento edifici, quattordici religioni / eresie e novanta tratti culturali, per centinaia di ore di gioco. Sarà giocabile sia in single player, sia in multiplayer (asincrono).

Vediamo le prime immagini di Field of Glory: Kingdoms:

In Field of Glory: Kingdoms il giocatore dovrà amministrare il suo regno. Il gameplay sarà basato sulla nuova meccanica dell'Autorità, ossia si dovranno tenere sotto controllo vassalli e popolazione tramite la costruzione di edifici, la promulgazione di editti e la guerra.

Il gioco sarà molto sfaccettato e offrirà molti sistemi differenti, come quelli delle dinastie e dei personaggi a esse collegati, quello della religione e tanti altri ancora. Ovviamente non mancherà il lato più strettamente militare, con la creazione di truppe per offesa e difesa.

Da notare che Field of Glory: Kingdoms sarà integrato con Field of Glory II, ossia si potranno esportare le battaglie nell'altro titolo per giocarle in tempo reale, per poi ricaricare i risultati in Kingdoms.