Classifica UK: Nintendo Switch Sports continua a dominare il mercato retail

Come da tradizione, anche questo lunedì arriva la classifica britannica dei giochi più venduti nel Regno Unito nel corso della settimana appena conclusa, che vede ancora Nintendo Switch Sports dominare il mercato retail come fatto nelle ultime due settimane.

Vediamo dunque la classifica dei giochi fisici più venduti nel Regno Unito nella settimana tra il 9 e il 15 maggio, per quanto riguarda il mercato retail:

Nintendo Switch Sports Lego Star Wars: The Skywalker Saga Horizon Forbidden West Mario Kart 8: Deluxe Evil Dead: The Game Leggende Pokémon: Arceus Minecraft Grand Theft Auto 5 Animal Crossing: New Horizons FIFA 22

Nintendo Switch Sports mantiene la prima posizione in classifica per la terza settimana consecutiva, ovvero da quando è uscito sul mercato, nonostante un calo del 54% nelle vendite del gioco in versione fisica rispetto alla settimana precedente.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga continua ad andare bene, nonostante anche questo abbia subito un fisiologico calo del 27% nelle vendite ed è da notare come anche Horizon Forbidden West sia riuscito a mantenere la terza posizione riconquistata la settimana scorsa. L'unica novità è rappresentata da Evil Dead: The Game, che si inserisce direttamente in quinta posizione, mentre Elden Ring esce dalla top ten dopo 11 settimane, posizionandosi alla posizione 11.