Genshin Impact: il cosplay di Yelan di Roxanne Kho allieta l'attesa per l'Update 2.7

L'Update 2.7 di Genshin Impact arriverà più tardi del previsto, dato che miHoYo è stata costretta a rinviare l'aggiornamento a causa del rigido lockdown di Shanghai. Per ingannare l'attesa Roxanne Kho ha pensato bene di deliziarci con un cosplay di Yelan, il nuovo personaggio giocabile che debutterà con il prossimo aggiornamento.

Descritta come una donna misteriosa che lavora per gli affari interni di Liyue, Yelan è specializzata nel combattimento con l'arco e utilizza abilità speciali basate sull'elemento Hydro. L'abbiamo già vista in azione brevemente nei meandri del The Chasm e con la versione 2.7 si unirà al già ricco e variegato cast di Genshin Impact. In tal senso il rinvio dell'update è stata una doccia fredda per i giocatori, ma in compenso questo darà l'opportunità a molti di mettere da parte più Primogem per cercare di ottenere questo personaggio.

Roxanne Kho si è già ritagliata uno spazio nella nostra rubrica più volte per la qualità dei suoi lavori e anche stavolta ha fatto centro. A questo cosplay di Yelan infatti non manca praticamente nulla, con il costume che è stato realizzato in maniera rigorosa ricreando rigorosamente tutti i numerosi dettagli e accessori dell'originale. Lo sfondo aggiunto in post produzione a tema "Hydro" poi da quel tocco di carattere in più allo scatto che non guasta mai.

Se siete alla ricerca di altri cosplay ispirati ai personaggi di Genshin Impact, vi suggeriamo quello de La Signora di Chocokasa che gela anche gli inferi e quello di Ningguang firmato KisaragiAsh che è praticamente perfetto. Cambiando completamente genere, vi consigliamo il cosplay di Marin da My Dress-Up Darling di eeelyeee nei panni di Shizuku e il cosplay di Yor Forger da Spy x Family di Larissa Rochefort.

Che ne pensate del cosplay di Yelan di Genshin Impact realizzato da Roxanne Kho? Fatecelo sapere nei commenti.