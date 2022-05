Star Wars Jedi: Survivor, tutto quello che sappiamo

In realtà, l'annuncio era nell'aria da alcune settimane, e così il titolo, che era stato anticipato da Jeff Grubb di GiantBomb insieme alla data di uscita, un imprecisato mese del 2023. Questo significa che Star Wars Jedi: Survivor arriverà solo su PC e console di ultima generazione e quindi che le aspettative sono ancora più grandi che in passato. Ma con che cosa abbiamo veramente a che fare?

Uscito nel 2019 e guardato inizialmente con estrema diffidenza, Star Wars Jedi: Fallen Order ha poi dimostrato che è ancora possibile fare degli ottimi videogiochi ambientati nella galassia lontana lontana più famosa del Multiverso senza andare a scomodare sempre la famiglia Skywalker. Il gioco di Respawn Entertainment raccontava le disavventure di Cal Kestis, giovane Padawan scampato all'Ordine 66 per un soffio. Lo sviluppatore californiano aveva messo insieme varie tipologie di gameplay per disegnare un titolo diverso dai soliti tie-in: Fallen Order era un metroidvania con un pizzico di soulslike e con una componente narrativa che lo accomunava a giochi dall'impronta cinematografica del calibro di Uncharted o God of War. Successo di critica e pubblico, il finale lasciava le porte aperte a un prevedibile sequel che Respawn ha svelato con un teaser proprio in questi giorni durante la Star Wars Celebration annuale.

Il ritorno di Cal e BD-1

Star Wars Jedi: Survivor, tornerà anche BD-1

Il problema, infatti, è che di gameplay non si è visto assolutamente niente. Il teaser di Star Wars Jedi: Survivor è una cinematica in computer grafica che fa da antipasto alla storia, ma anche su quella ci dice veramente poco. Per esempio, abbiamo appreso solo dai comunicati stampa ufficiali che la nuova avventura comincerà cinque anni dopo la conclusione di Star Wars Jedi: Fallen Order, e che l'inquietante antagonista in nero è un senatore imperiale, anche perché si intravede lo skyline di Coruscant sullo sfondo.

A prima vista, in molti l'avevano scambiato per il Grande Inquisitore, uno sgherro di Darth Vader già apparso nella serie animata Star Wars: Rebels, nei fumetti pubblicati da Marvel e di recente nella serie TV incentrata su Obi-Wan Kenobi. È comprensibile: anche questo senatore senza nome appartiene alla specie Pau'an, proprio come il Grande Inquisitore, ma è molto più vecchio, e Jedi: Survivor dovrebbe svolgersi all'incirca in contemporanea a Obi-Wan Kenobi.

Questo significa che le strade di Cal e del Maestro Jedi potrebbero incrociarsi, nel gioco... o nella serie TV. Al momento è difficile prevederlo, ma ammettiamo che il tempismo di questo teaser è assai sospetto - è uscito nello stesso giorno in cui Disney+ ha pubblicato i primi due episodi della nuova miniserie - e che le idee di Respawn hanno già sconfinato in TV quando un droide modello BD ha fatto una breve apparizione in un episodio di The Book of Boba Fett. Come sappiamo, Star Wars Jedi rientra nel canone ufficiale di Lucasfilm e Disney, e Cameron Monaghan - che ha prestato le sue fattezze a Cal Kestis - ha già lavorato parecchio in televisione.

Possiamo fare solo supposizioni, insomma, e lo stesso vale per la misteriosa figura che galleggia nella vasca di bacta all'inizio e alla fine del teaser. È chiaro che questo personaggio avrà un'importanza rilevante - e potrebbe essere il "superstite" che dà il sottotitolo al gioco - ma al momento non sembra sia ricollegabile a nessuna storia già raccontata, anche se qualcuno ha già pensato a Omega, il clone che compare in Star Wars: The Bad Batch.

Star Wars Jedi: Survivor, il senatore imperiale a Coruscant

Il teaser, tuttavia, ci ha confermato l'ovvio ritorno dell'accoppiata formata da Cal e dal suo droide BD-1. In una recente intervista, il director Stig Asmussen ha spiegato che Cal e BD-1 sono ormai come un singolo personaggio, nell'immaginario del team di sviluppo, ma questo non dovrebbe impedirgli di esplorare nuove dinamiche, pur mantenendo il forte legame che li unisce. Rinunciare a BD-1 nella serie sarebbe un po' come togliere Grogu a The Mandalorian.

Asmussen ha ammesso di non essere rimasto poi così sorpreso dalla risposta estremamente positiva del pubblico al piccolo droide tuttofare: secondo lui, i giocatori hanno percepito tutta la passione e l'affetto che gli artisti hanno messo nella realizzazione di BD-1. Asmussen ha raccontato di essersi addirittura commosso quando l'ha visto comparire in The Book of Boba Fett - è uno dei droidi nell'hangar di Peli Motto - specialmente perché stava guardando l'episodio coi suoi figli, e quel cammeo gli ha fatto capire quanto importante sia stato Fallen Order per l'immaginario di Star Wars.