Cyberpunk 2077, l'espansione consentirà di accedere a zone in precedenza bloccate?

L'espansione di Cyberpunk 2077 consentirà di accedere a zone in precedenza bloccate del gioco, in particolare la Combat Zone e lo Sports Dome, stando a un interessante leak spuntato su Reddit ma cancellato per via di una violazione del DMCA.

Mentre pare che CD Projekt RED abbia indirettamente confermato che l'espansione di Cyberpunk 2077 sarà una sola, le informazioni trafugate parlano di sette missioni principali per il pacchetto in questione.

Sempre secondo il leak, la trama del DLC ruoterà attorno a un personaggio chiamato Songbird, che era già stato individuato da alcuni dataminer nel codice di Cyberpunk 2077 e che allo stato attuale dovrebbe vantare un modello completo.

Ulteriori dettagli riferiscono che nell'espansione non saranno presenti molti dialoghi di Johnny Silverhand, il che potrebbe implicare un minor coinvolgimento di Keanu Reeves oppure esigenze di trama che puntino a una presenza ridotta del personaggio.

Chiaramente manca ancora molto tempo e tante cose potrebbero cambiare da qui al lancio, se consideriamo che la prima espansione di Cyberpunk 2077 arriverà nel corso del 2023.