Cyberpunk 2077, la prima espansione ha un periodo di uscita ufficiale

La prima espansione di Cyberpunk 2077 ha un periodo di uscita ufficiale, appena annunciato da CD Projekt RED: il pacchetto sarà disponibile nel corso del 2023.

Lo studio polacco ha rivelato che Cyberpunk 2077 ha totalizzato vendite per oltre 18 milioni di copie e non c'è dubbio che un supporto composto anche da nuovi DLC potrà far crescere ulteriormente questi numeri.

Tuttavia, come detto, bisognerà avere ancora un po' di pazienza: il lancio della versione next-gen di Cyberpunk 2077 (qui la nostra analisi) ha fornito finalmente agli utenti l'upgrade gratuito che attendevano da tempo, e nei prossimi mesi vedremo il frutto di tali sforzi.

Per il resto, fra i piani di CD Projekt RED per il 2022 figurano appunto i lavori di sviluppo e produzione di questa prima espansione, ma anche alcuni progetti inediti che il team non ha ancora mostrato.

Nulla da dire invece per quanto concerne il franchise di The Witcher, con i suoi oltre 65 milioni di copie vendute, di cui 40 milioni relativi al solo terzo capitolo.