Cyberpunk 2077: vendite per oltre 18 milioni di copie, annuncia CD Projekt RED

Cyberpunk 2077 ha totalizzato vendite per oltre 18 milioni di copie: lo ha annunciato CD Projekt RED nell'ambito dei risultati finanziari aggiornati al 14 aprile.

Sappiamo che il team polacco lavora per migliorare ancora Cyberpunk 2077 e il documento pubblicato oggi lo conferma, citando esplicitamente le espansioni del gioco e un ulteriore lavoro di supporto.

Non solo: CD Projekt RED conta sulla serie animata Cyberpunk: Edgerunners in arrivo su Netflix per espandere ulteriormente l'universo dell'action RPG e consolidarne la popolarità al di fuori dei videogiochi.

Lo scorso dicembre le vendite di Cyberpunk 2077 erano a quota 17,3 milioni di copie, pur con un obiettivo ben più alto, il che significa che da gennaio ad aprile il gioco non ha macinato grandissimi numeri.

Un esito probabilmente dovuto anche al lancio su PS5 e Xbox Series X|S, disponibile sotto forma di aggiornamento gratuito per i possessori del gioco su PS4 e Xbox One.