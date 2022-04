CD Projekt: una singola espansione di Cyberpunk 2077 e progetti inediti tra i piani per il 2022

CD Projekt RED ha condiviso la roadmap dei piani di produzione dello studio per il 2022 nell'ambito dei risultati finanziari dell'ultimo trimestre. Oltre allo sviluppo della già annunciata espansione di Cyberpunk 2077 e il prossimo gioco di The Witcher, ci sono anche nuovi progetti non ancora annunciati, uno dei quali sembrerebbe essere già entrato in fase di sviluppo attivo.

Come possiamo vedere nella roadmap qui sotto, vengono menzionati un numero indefinito di nuovi progetti ancora nella fase di ricerca e concettuale. Si parla tuttavia anche dello sviluppo attivo di un gioco non ancora annunciato e basato su uno dei franchise della software house polacca presso gli uffici di The Molasses Flood, studio acquisito da CD Projekt a ottobre dello scorso anno e autore di The Flame in the Flood.

Per il resto gli altri impegni per il 2022 di CD Projekt RED sono piuttosto noti: si parla dello sviluppo del prossimo The Witcher con Unreal Engine 5, una nuova modalità single-player per Gwent: The Witcher Card Game, ulteriore supporto al gioco mobile AR The Witcher: Monster Slayer e della versione next-gen di The Witcher 3, che come probabilmente già saprete è stata rinviata a data da definire.

CD Projekt RED, la roadmap del 2022

Un altro dettaglio interessante che è possibile notare dalla roadmap è che per quanto riguarda Cyberpunk 2077 gli sviluppatori polacchi stanno lavorando a una singola espansione. Non si parla di "espansioni" al plurale, il che potrebbe confermare le ipotesi degli utenti che affermano che CD Projekt ha tagliato uno o più dei DLC previsti originariamente. Non è escluso tuttavia che semplicemente per il 2022 gli sviluppatori abbiano intenzione di concentrarsi su una singola espansione per volta. Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di CD Projekt.

Rimanendo in tema, la casa di sviluppo Polacca ha svelato anche il numero di copie vendute di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt.