The Witcher 3 Wild Hunt: vendite per oltre 40 milioni di copie, serie a 65 milioni

The Witcher 3: Wild Hunt ha registrato vendite per più di 40 milioni di copie, mentre la serie The Witcher ha superato quota 65 milioni di copie: lo ha annunciato CD Projekt RED nel suo ultimo resoconto finanziario.

A pochi giorni dal rinvio di The Witcher 3: Wild Hunt per PS5 e Xbox Series X|S, lo studio polacco ha dunque aggiornato i numeri del suo franchise di punta, che come sappiamo vedrà l'uscita di un nuovo gioco mosso dall'Unreal Engine 5.

Peraltro è di oggi la notizia degli attori che si uniranno al cast della terza stagione di The Witcher, a conferma di quanto il brand creato da Andrzej Sapkowski sia popolare nell'ambito di diversi media, dai libri ai videogiochi allo streaming.

Sempre a proposito dell'universo di The Witcher, CD Projekt RED lavora anche a una modalità single player di GWENT: The Witcher Card Game, Project Gold Nekker, che non è ancora stata presentata nel dettaglio.