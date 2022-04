Hideo Kojima sta ancora lavorando a un’esclusiva Xbox, per Jeff Grubb

Durante l'ultimo podcast di Grubbsnax, Jeff Grubb ha dichiarato che Hideo Kojima sta ancora lavorando a un gioco in esclusiva per piattaforme Xbox, nonostante il recente indizio che suggerisce che Sony sia in procinto di annunciare l'acquisizione di Kojima Productions.

Procediamo per gradi per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. A luglio dello scorso anno, Jeff Grubb aveva lanciato l'indiscrezione che il prossimo gioco di Kojima Production sarà un'esclusiva Xbox. Successivamente a ottobre il noto leaker Nick Baker affermò che il progetto in questione riguardava un'IP già nota e non una nuova serie. Giusto poche ore fa, invece, è spuntata la nuova versione del banner ufficiale dei PlayStation Studios, che ora include anche Death Stranding, suggerendo così l'imminente ingresso di Kojima Productions nella scuderia di Sony.

Hideo Kojima e Mads Mikkelsen

Nel podcast di oggi, Grubb ha affermato che nonostante quest'ultimo indizio le sue fonti affermano che il presunto progetto esclusivo per Xbox di Hideo Kojima è ancora attivo e in produzione.

"Fino a un paio di settimane fa, l'accordo tra Xbox e Kojima era ancora attivo. Non mi baso sulle informazioni che avevo l'anno scorso, è più recente di così. Il progetto è ancora attivo", afferma Grubb, aggiungendo che l'accordo tra Microsoft e Kojima non esclude a priori la possibilità di un'acquisizione da parte di Sony di Kojima Productions.

"Questo significa che PlayStation non avrebbe potuto acquisire Kojima Productions? Non necessariamente."

In ogni caso al momento siamo nel reame delle indiscrezioni e delle speculazioni, dunque prendete il tutto con le pinze finché non ci saranno novità ufficiali da Kojima Production, Microsoft e Sony.