Hideo Kojima: il nuovo gioco sarà un'esclusiva Xbox, per Jeff Grubb

Il nuovo gioco di Hideo Kojima sarà un'esclusiva Xbox, stando a quanto riferito a Jeff Grubb da una fonte vicina alla questione. L'autore giapponese sarebbe infatti in trattativa con Microsoft.

Dunque sì, la statuetta di Kojima Productions nell'ufficio di Phil Spencer aveva un significato preciso, come già accaduto in passato: il boss di Xbox e Kojima stanno parlando del loro primo progetto insieme.

Quel che è certo, riferisce Grubb, è che il nuovo gioco dell'autore giapponese non è Abandoned, l'horror per PS5 presentato negli ultimi giorni, che ha invece una storia molto diversa trattandosi del titolo di debutto di un piccolo team di sviluppo.

Il fatto che lo studio non abbia un sito web e un background molto nebuloso aveva spinto alcune persone a immaginare che dietro ci fosse appunto Kojima, come accaduto ai tempi del reveal di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.

Hideo Kojima accanto al logo del suo team di sviluppo, Kojima Productions.

"Non posso confermare se Microsoft abbia già concluso la trattativa con Kojima, ma da ciò che ho capito il game designer rientra in un piano della casa di Redmond, che intende puntare sui migliori talenti nipponici", ha scritto Grubb.

Di certo una partnership del genere sarebbe affascinante e dimostrerebbe l'impegno di Xbox anche sul fronte giapponese, impegno da tempo dichiarato ma mai pienamente concretizzato.