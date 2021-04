Mortal Kombat, il film: il cosplay di Sindel da Jannet è perfetto

Sindel è uno dei personaggi che troveremo nel film di Mortal Kombat, e Jannet ha pensato bene di dedicarle il suo ultimo cosplay, che come potete vedere è davvero accurato.

Come avrete letto nella nostra intervista al regista e produttore di Mortal Kombat, il progetto cinematografico mira a gettare le basi per un lungo franchise, esattamente come accaduto per la serie videoludica targata NetherRealm Studios.

"Ho appena visto il film di Mortal Kombat", ha scritto Jannet nel suo post su Instagram. "Ora voglio realizzare nuove foto di Sindel! Ci sono dei combattimenti fantastici, e anche se la trama è scontata c'è una splendida fotografia e i nostri personaggi preferiti."

Sindel fa dunque parte del kast di Mortal Kombat e svolge un ruolo importante, stando alle parole di Jannet. In attesa del film, per il momento facciamoci bastare questo cosplay.