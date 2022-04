Ravenous Devils, nuovo trailer con data di uscita per il simulatore di omicidi

Ravenous Devils, l'interessante simulatore di omicidi e cucina gourmet sviluppato dal team italiano Bad Vices Games, si mostra con un nuovo trailer che conferma la data di uscita su PC e console, fissata al 29 aprile.

Abbiamo provato Ravenous Devils lo scorso settembre e l'idea di una bottega degli orrori in stile Sweeney Todd ci è sembrata davvero intrigante, con anche un comparto narrativo apparentemente solido e un gran bel ritmo.

"Ispirato dalle stradine storiche e inquietanti della Londra del 19° secolo, intraprendi un'infernale missione con Percival e Hildred, una coppia di coniugi orribilmente felice, alla ricerca di realizzare le loro ambizioni, di gestire la migliore sartoria e il più famoso pub in città", si legge nel comunicato stampa. "Spostati Sweeney Todd, c'è un nuovo duo criminale in questo paese!"

"Cerchiamo sempre di spingere i confini con i titoli che sviluppiamo qui a Bad Vices Games, e non potremmo essere più orgogliosi della nostra ultima impresa con Ravenous Devils", ha dichiarato il game director Cristian Gambadori.

"I nostri progetti precedenti hanno già sollevato più di qualche sopracciglia, ma Ravenous Devils è la nostra più grande impresa. La combinazione dell'esperienza punta e clicca, la sanguinosa storia e il gameplay, nonché l'ambientazione famigerata, sono culminati in un'esperienza senza eguali. Non vediamo l'ora di vedere tutti sporcarsi le mani!"

"La miscela di horror, cucina, simulazione e micro-gestione di Ravenous Devils ci ha incuriosito fin dall'inizio e ci dà un grande piacere vedere il gioco così vicino a raggiungere gli scaffali virtuali", ha detto invece Saverio Caporusso, CEO e game designer presso Troglobytes Games.

"Per tutti i giocatori con un forte stomaco per sangue e violenza, il ciclo di gioco è incredibilmente divertente, e vi terrà sicuramente agganciati come ha fatto con noi!"