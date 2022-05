Nintendo Switch, 23 milioni di giochi venduti in Giappone nel 2021

Nintendo Switch ha totalizzato oltre 23 milioni di giochi venduti in Giappone nel 2021, stando ai dati pubblicati da Media Create: un dominio assoluto per la console ibrida.

Sappiamo che in termini di unità hardware Nintendo Switch ha superato il 3DS in patria, ma la sua enorme base installata si traduce anche in numeri mostruosi per quanto concerne il software.

La console Nintendo ha infatti superato di diverse grandezze le vendite dei giochi PS4, ferme a 3,7 milioni di copie nel 2021, e naturalmente quelle relative ai giochi PS5, pari a circa 832.000 copie.

Nintendo Switch - 23.070.515 giochi venduti PS4 - 3.695.693 giochi venduti PS5 - 831.915 giochi venduti 3DS - 62.571 giochi venduti Xbox Series X|S - 4.962 giochi venduti

Le proporzioni di questo dominio nipponico appaiono ancora più evidenti laddove si vada ad analizzare la top 1000 dei nuovi giochi venduti nel 2021, che vede la presenza di ben 525 titoli per Nintendo Switch: più della metà!

Le prime dieci posizioni restituiscono già un'idea piuttosto chiara della situazione: