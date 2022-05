Ahsoka, il trailer trafugato della serie Star Wars rivela un certo personaggio

Il trailer d'esordio di Ahsoka, la nuova serie Star Wars in arrivo sulla piattaforma Disney+, rivela la presenza di un certo personaggio legato appunto alla Jedi interpretata da Rosario Dawson. Di chi si tratta?

In realtà il video, di qualità pessima come il trailer trafugato di The Mandalorian, in quanto ripreso dal vivo alla Star Wars Celebration, risulta tagliato proprio negli istanti finali.

Chi l'ha visto di persona, tuttavia, riferisce che il personaggio rivelato è Sabine Wren, la ribelle mandaloriana che nello show verrà interpretata da Natasha Liu Bordizzo.

Sappiamo che la produzione di Ahsoka è iniziata da alcuni giorni e non vedremo la serie prima del 2023, ma a quanto pare gli showrunner hanno pensato di inserire importanti riferimenti all'universo espanso di Star Wars.