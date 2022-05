The Mandalorian, stagione 3: il trailer trafugato spunta online

Il trailer della stagione 3 di The Mandalorian è stato trafugato ed è spuntato in rete, sebbene ovviamente la qualità è quella di una ripresa "rubata" nel corso della presentazione dello show. Ci accontentiamo?

Ieri è arrivata la notizia che la Stagione 3 di The Mandalorian uscirà a febbraio 2023 e l'entusiasmo dei tanti fan della serie ha cominciato a montare in maniera irrefrenabile. L'attesa per i nuovi episodi, però, sarà piuttosto lunga.

Come si può vedere nel video, la terza stagione segnerà ovviamente il ritorno di Mando e di Grugo, ma non mancheranno i personaggi che hanno caratterizzato gli eventi della Season 2, come Katee Sackhoff con la sua Bo-Katan.

Mentre aspettate The Mandalorian, considerate di recuperare The Book of Boba Fett su Disney+, visto che il mandaloriano interpretato da Pedro Pascal compare anche in questa serie.