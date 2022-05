League of Legends Mid-Season Invitational 2022, il torneo di Riot tra novità e tradizione

L' MSI 2022 punta sulla narrativa a tema "Take Notes". Invita a trovare nell'espressione del gioco dei rappresentanti più forti di ogni singola regione quegli elementi che possono indicare la strada agli altri team per accedere ai Mondiali a fine anno. L'evento si è tenuto a Busan, seconda città della Corea per numero di abitanti, ma storicamente legata agli eSports e alla storia di LoL.

MSI è l'acronimo di Mid-Season Invitational e come tale rappresenta un torneo giocato a cavallo dei due split, proprio nel mezzo dell'anno competitivo, in cui le squadre che hanno vinto le rispettive leghe regionali si scontrano per ambire alla vittoria. È un mondiale in miniatura, è un'occasione per permettere ai team e ai giocatori di tutto il mondo di comprendere lo stato della scena competitiva internazionale, le differenze di gioco tra regioni e lo stato di forma delle stesse.

La stagione competitiva di League of Legends è ricca di eventi, regionali e internazionali. Ogni lega, durante il corso degli split primaverili ed estivi, definisce le migliori squadra che andranno a rappresentarla per la lotta ai due trofei più importanti: MSI e Mondiali.

Infine l'ultima grande regione, la Cina , consegnava all'MSI gli RNG. Il team, campione in carica della competizione, non è stato straripante né in fase di split, nè in fase di Playoffs nella propria lega regionale, ma dalla sua ha giocatori di grande esperienza, come Xiaohu e Ming, rispettivamente nella squadra dal 2015 e dal 2016, ed estremamente performanti, come i giovani Gala e Bin che preannunciavano grandi battaglie sulla landa degli evocatori. Per motivi legati alle regolamentazioni Covid la rappresentante cinese ha giocato in remoto e per questo si è deciso di fissare il ping del server per le partite a 35ms fissi su tutti i client, per rendere equo lo svolgimento del torneo.

L' Europa , galvanizzata dai playoff dei G2, che dopo una stagione altalenante erano arrivati a risalire il lower bracket della fase a eliminazione a suon di 3-0, era sicuramente un contendente per la finale. Anche loro si presentavano con un team completamente rinnovato nel 2022 grazie all'introduzione di Flakked, Targamas e dal Nord America Brokenblade: un team costruito sull'esperienza del jungler Marcin "Jankos" Jankowski e sulle meccaniche del mid-laner Rasmus "caPs" Borregaard Winther non a caso spesso chiamato baby-Faker, entrambi sul tetto del mondo nell'MSI 2019, e in questo torneo pronti a ripetere.

Ancora prima che le danze dell'MSI avessero inizio, le aspettative per questo torneo erano molto alte. La Corea portava in palmo di mano il suo team più storico, i T1, reduci dallo split dei record, terminato con 18 vittorie su 18 partite. Il gruppo, guidato dal leggendario Faker , ma rinforzato da risorse giovani ed estremamente promettenti, su tutte la bot-lane formata da Gumayusi e Keria, sembrava inarrestabile nella sua corsa alla vittoria.

Siamo in un anno incredibile per la scena competitiva del MOBA Riot. Quasi a 13 anni dall'uscita del gioco, il titolo eSports più noto gode di un retaggio che lega il presente a rivalità storiche di team e personali, tradizione e novità. Europa, Corea, Cina e tutti gli altri seed, hanno portato più di un semplice quintetto di giocatori a sfidarsi e con queste premesse ripercorreremo le fasi che ci hanno portato alla finale tra T1 e RNG a cui abbiamo assistito.

A rassicurarci per lo spettacolo delle partite a venire, rispetto agli anni passati la scelta delle composizioni e lo stile di gioco si è dimostrata molto più variegata, con gli aggiornamenti a League of Legends effettuati al gioco poco prima dell'inizio del torneo che hanno ottenuto l'effetto sperato.

I Group Stage hanno inquadrato uno scenario monodirezionale. I pretendenti alla corona del torneo si sono affrontati in partite Best of 1, andata e ritorno. I gruppi A, B e C hanno mostrato il trend fisso in cui le regioni più forti hanno dominato, nonostante il gioco di ciascuna squadra abbia messo in campo diverse sfumature del gioco e del meta.

Rumble Stage - Scontro fra Titani

Il punteggio alla fine del Rumble Stage

Nella fase dei Rumble Stage le 6 squadre si sono sfidate secondo un tabellone a singolo girone distribuito su 5 giorni, in partite sempre Best of 1, andata e ritorno. L'inizio europeo è stato travolgente. Il team dei G2 ha vinto la partita di apertura contro i T1, padroni di casa del torneo fino a quel momento ancora imbattuti, e la partita contro gli RNG, i campioni in carica. I meriti sono indubbiamente delle draft perfette del coach Dylan Falco e della combinazione vincente fra il midlaner caPs e il jungler Jankos in evidente stato di grazia, e la stessa cosa è continuata per il giorno 2. Dal giorno 3 si è invece assistito a un tracollo. I G2 hanno perso tutte le partite tranne quella di chiusura contro il team americano, contro cui durante l'interno torneo la squadra europea non ha mai perso. Il treno inarrestabile dei primi giorni aveva completamente perso la bussola, nonostante le 5 partite vinte, e gli scontri diretti le abbiano consentito di passare come 3a squadra alla fase finale del torneo, quella del Knockout stage.

Faker e compagni hanno dovuto fare fronte allo stress della sconfitta davanti al proprio pubblico e il gioco si è fatto più affaticato e sofferto, nonostante ciò hanno lavorato sodo per superare la sconfitta e per riprendere nelle proprie mani le sorti del proprio gioco. Alla fine del Rumble Stage sono riusciti a portare a casa la vittoria in 7 partite su 10, sconfiggendo nel ritorno sia i G2 sia gli RNG. Gli RNG invece, nonostante la sconfitta contro i G2 sono riusciti a vincere tutte le partite, eccetto il ritorno contro i T1, dimostrandosi il team più solido e costante di tutto il torneo.

GALA in bot e BIN in top hanno dato filo da torcere a tutti, dimostrandosi ingestibili in più di un'occasione, massimizzando il ritorno economico delle due lane, indipendentemente dalle difficoltà incontrate.

In questo quadro gli Evil Geniuses, nonostante la giovanissima età dei giocatori, sono riusciti a superare in vittorie i rivali diretti dei PSG eguagliando i G2, garantendosi così il quarto posto e l'accesso alle semifinali, mentre i Saigon Buffalo, come fanalini di coda, hanno vantato come uniche due vittorie quelle contro i G2 allo sbando.