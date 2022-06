GOALS: il trailer cinematografico ci invita a cambiare il calcio

È stato pubblicato un nuovo trailer di GOALS, il gioco di calcio che sfida FIFA ed eFootball. Il video ci invita a cambiare il calcio e il futuro dello sport.

Il filmato non ci mostra gameplay, ma si concentra sui vari lati del calcio, mostrandoci campi da gioco in varie regioni del mondo, comprese quelle più povere, fino ad arrivare agli stadi più massicci nelle metropoli più grandi. La seconda parte del trailer di GOALS ci mostra la tecnologia che si nasconde dietro gli allenamenti dei campioni, che non si fanno bastare i campi d'erba.

Ricordiamo che GOALS è un gioco di calcio "che dà priorità al gameplay". Sarà free to play, cross-play e focalizzato sul multiplayer e sull'eSport.

Nella nostra anteprima vi abbiamo parlato di GOALS e di UFL, i due giochi di calcio che sfida FIFA ed eFootball: "UFL e Goals sono due progetti sulla carta molto ambiziosi. Entrambi si pongono l'obiettivo di superare i limiti di gameplay di FIFA ed eFootball, di fornire un ambiente completamente free-to-play in grado di premiare l'abilità dei giocatori e non coloro che spendono di più. Goals, inoltre, vuole creare un sistema economico basato sugli NFT in grado non solo di non far spendere un euro, ma di compensare persino i giocatori del tempo passato a giocare. Tutto molto bello, peccato che, oltre a uno striminzito trailer di UFL, non si sia visto nulla di questi due progetti che dovranno conquistare il grande pubblico pad alla mano, non sulla carta o a suon di comunicati stampa."