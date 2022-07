PlayStation Plus, agosto 2022: un leak svela i giochi gratis PS4 e PS5 in anticipo?

Arriva, immancabile, il solito leak a svelare potenzialmente in anticipo i giochi gratis PS4 e PS5 di agosto 2022 per PlayStation Plus Essential, che potrebbe comprendere Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 e Yakuza: Like a Dragon, secondo quanto riferito.

Questi, secondo il leak, sono i giochi gratis PS4 e PS5 in arrivo ad agosto 2022 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential (ed Extra e Premium ovviamente):

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (PS5 | PS4)

Yakuza: Like a Dragon (PS5 | PS4)

Little Nightmares (PS4)

Non c'è alcuna certezza sul fatto che questi siano effettivamente i giochi in arrivo all'inizio del mese prossimo, ma la fonte del leak è il solito utente billbil kun di Dealabs, che finora ha praticamente azzeccato tutte le previsioni, dunque possiamo prendere il tutto con notevole sicurezza.

Si tratterebbe, nel caso, di un mese decisamente positivo per la qualità dei titoli inseriti nel catalogo scaricabile per gli abbonati a PlayStation Plus Essential.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 è una raccolta che mette insieme gli ottimi remake da parte di Vicarious Vision, molto apprezzata da tutti, in grado di riproporre in maniera convincente il gameplay tipico dei primi capitoli della serie di skateboard ma con una grafica la passo coi tempi moderni, come potete leggere anche nella nostra recensione di Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2.

Yakuza: Like a Dragon è il settimo e più recente capitolo della celebre serie Sega, che propone per la prima volta un netto cambiamento di gameplay con il sistema di combattimento a turni, anche questo decisamente apprezzato come da nostra recensione.

Infine, Little Nightmares è un ottimo action adventure del team scandinavo Tarsier Studio, caratterizzato da enigmi e situazioni dai toni macabri e grotteschi, sospeso tra fiaba e horror.