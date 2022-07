MultiVersus è il miglior lancio di sempre su Steam per Warner Bros.

MultiVersus è stato protagonista del miglior lancio di sempre su Steam per un titolo prodotto da Warner Bros., ma non solo: il brawler si è tolto la soddisfazione di superare anche giochi come Apex Legends, Team Fortress 2 e Monster Hunter Rise.

Già capace di imporsi come il picchiaduro più giocato di sempre su Steam, MultiVersus ha macinato numeri ancora più impressionanti con l'apertura dell'open beta e a questo punto il potenziale del progetto appare ben chiaro a tutti.

Per fare un confronto diretto con le altre produzioni Warner Bros. su Steam, MultiVersus ha avuto un picco pari a 144.456 utenti, staccando di parecchio giochi come LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker (82.517 giocatori), Back 4 Blood (65.987 giocatori) e La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor (48.668 giocatori).

In effetti l'avevamo scritto anche nel nostro provato di MultiVersus che il gioco possiede tutti i numeri e le qualità necessarie per spiccare e costruirsi un ampio pubblico da qui a quando sarà disponibile la versione finale.