GTA Online: la grossa espansione The Criminal Enterprises è disponibile da oggi

Rockstar Games ricorda che GTA Online ottiene oggi The Criminal Enterprises, la grossa espansione con nuovi eventi e contenuti per la piattaforma multiplayer legata a Grand Theft Auto V disponibile oggi, che prosegue nella sua intensa attività online.

Con un'ondata di caldo che tormenta il sud di San Andreas, i prezzi della benzina alle stelle e l'economia sull'orlo del collasso, la situazione potrebbe sembrare disperata...

Ma questa è Los Santos, dove tutte le magagne fiscali hanno un risvolto positivo. Nel mercato nero gli affari vanno a gonfie vele e le opportunità abbondano con The Criminal Enterprises.

Con questa presentazione, nel classico stile sarcastico di Rockstar Games, il team presenta l'aggiornamento di GTA Online disponibile da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. All'interno di questa serie di eventi e contenuti possiamo trovare nuove opportunità di guadagno nel mondo online di Los Santos.

In particolare, troviamo nuove missioni e incarichi speciali per i dirigenti, da avviare direttamente dagli uffici, oltre a una nuova missione giornaliera di esportazione merci assortite.

GTA Online: The Criminal Enterprises, la locandina

Ma non solo, per Presidenti di MC è giunta l'ora di incassare, rifornendo i bar con l'aiuto di Sindy e aprendo le porte a una clientela che va pazza per i vestiti in pelle. I possessori di un'officina personale potranno invece condividere con altri il loro amore per i mezzi a due ruote modificando e consegnando le moto ai clienti. Presenti anche nuove Commissioni della clubhouse.

I proprietari di night club possono parlare con Tony Prince, o accedere al computer dell'ufficio, per avviare le nuove missioni di gestione del night club. Il locale più gettonato della città è sempre alle prese con magagne da risolvere: paparazzi all'assalto, combinaguai che cercano di intrufolarsi nell'area riservata, VIP collassati che hanno bisogno di un passaggio ... Vuoi ottenere delle merci? Chiama Yohan e ci penserà lui.

Sei un trafficante d'armi e sei a corto di merce? Le nuove missioni di rifornimento ti permetteranno di riempire la tua fortezza sotterranea senza difficoltà. Vuoi velocizzare la ricerca nel tuo bunker? Chiama l'Agente 14. Vuoi espandere i tuoi orizzonti commerciali? L'Agente 14 ti consentirà di assicurarti un contratto con Ammu-Nation: potrai vendere delle parti di armi in eccesso in cambio di denaro.

Insomma, ci sono una quantità di eventi e attività davvero impressionante con The Criminal Enterprises, oltre a diverse novità anche per quanto riguarda contenuti e aggiornamenti tecnici. Tra i primi troviamo l'Agente dell'ULP per l'Operazione Paper Trail, mentre tra le novità tecniche della patch ci sono sessioni private da poter attivare dai computer in ufficio, incremento di bonus, scorciatoie per l'acquisto di munizioni e altro, ruota delle armi migliorata e aggiornamenti applicati all'economia e al bilanciamento delle armi, con un incremento anche del numero massimo di proprietà che si possono possedere, da 8 a 10.

Oltre a tutto questo, troviamo anche nuovi veicoli e bonus, oltre ad ulteriori vantaggi per i membri di GTA+, il servizio su abbonamento specificamente dedicato a GTA Online e al mondo di Grand Theft Auto.