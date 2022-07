Beyond Good & Evil 2 è vivo e vegeto, playtesting iniziato per Tom Henderson

Secondo il noto giornalista/insider Tom Henderson, l'atteso Beyond Good & Evil 2 sarebbe ancora ben vivo e vegeto, con tanto di playtesting esterno iniziato in questo periodo, in linea con quanto aveva già riferito in precedenza.

Già nei giorni scorsi, Henderson aveva fatto presente che i test esterni sul gioco in sviluppo erano vicini, cosa che significa che i lavori su Beyond Good & Evil 2 sono proseguiti e il gioco si trova attualmente in una fase piuttosto avanzata di sviluppo, consentendo delle vere prove da parte di tester al di fuori del team di sviluppo vero e proprio.



Nonostante il giornalista abbia chiesto se ci sono delle domande sul gioco, nel suo intervento su Twitter, non ha praticamente dato ulteriori informazioni al riguardo, anche perché ovviamente il tutto si trova ancora sotto il più stretto riserbo, visto che Ubisoft stessa non ha più mostrato nulla di Beyond Good & Evil 2 da diverso tempo a questa parte.

Tuttavia, l'informazione quantomeno conferma che il gioco sembra trovarsi in uno stato di buona salute, dopo i numerosi sospetti emersi sul destino del progetto in seguito al silenzio radio che lo circonda da diversi mesi e l'uscita di scena di Michel Ancel, responsabile del progetto, ritiratosi in pensione anticipata.

D'altra parte, la stessa Ubisoft aveva riferito che Beyond Good and Evil 2 si trova ancora in sviluppo attivo, tra i titoli che stanno andando avanti anche al di là dei vari ridimensionamenti che il publisher francese sta attraversando in questo periodo.