Netflix, film e serie TV più visti in Italia: classifica ufficiale al 24 luglio 2022

La classifica dei film e delle serie TV più visti su Netflix in Italia dal 18 al 24 luglio conferma un po' i rapporti di forza espressi negli ultimi giorni, con Spider-Man: No Way Home e Stranger Things 4 che mantengono comodamente il comando.

Netflix, i film più visti in Italia dal 18 al 24 luglio 2022



Spider-Man: No Way Home The Grey Man Persuasione Tenet Sotto il Sole di Amalfi Il Mostro dei Mari Wonder Woman 1984 Sniper: La Fine dell'Assassino Le Relazioni Pericolose Sniper: Scontro Totale

Premiato come miglior film agli MTV Movie & TV Awards 2022, Spider-Man: No Way Home tiene a bada un'importante new entry, quel The Grey Man diretto dai fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans.

Netflix, le serie TV più viste in Italia dall'11 al 17 luglio 2022

Stranger Things - stagione 4 Virgin River - stagione 4 Resident Evil - stagione 1 Mare Fuori - stagione 2 Mare Fuori - stagione 1 Stranger Things - stagione 3 Stranger Things - stagione 2 Alba - stagione 1 The Umbrella Academy - stagione 3 Stranger Things - stagione 1

Per quanto concerne le serie televisive, non sorprende tanto l'ingresso di Virgin River in seconda posizione, quanto piuttosto la capacità di Resident Evil (qui la recensione) di mantenere il terzo posto, nonostante i tantissimi pareri negativi espressi da critica e pubblico.