Offerte Amazon: SSD SN750 SE da 1 TB e 500 GB in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un SSD NVMe WD_Black SN750 SE da 1 TB e da 500 GB, con incluso un codice di Battlefield 2042. Lo sconto segnalato è rispettivamente del 54%, ovvero di 130,91€, e del 53%, ovvero 73,64€. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questi modelli sono rispettivamente 241,99€ e 138,99€. Questo bundle include anche il gioco Battlefield 2042 per PC. Supponiamo che a molti non interessi il gioco, ma questo bundle costa ora meno del semplice SSD venduto singolarmente, quindi conviene questa versione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

L'SSD SN750 SE propone velocità fino a 3.600 MB/s. Secondo le specifiche ufficiali, non è compatibile con PlayStation 5. Questa versione include la scritta Battlefield 2042 sopra l'SSD.

SSD NVMe WD_Black SN750 SE

