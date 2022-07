The Witcher 3, il cosplay di Yennefer da narga_lifestream è oscuro e affascinante

Yennefer rimane uno dei personaggi preferiti dalle appassionate di cosplay e non, e l'interpretazione realizzata qualche tempo fa da narga_lifestream rende decisamente giustizia alla maga che compare anche in The Witcher 3: Wild Hunt.

La modella russa ha preso spunto dalla Yennefer videoludica, creata da CD Projekt RED: la più conosciuta e amata, se consideriamo che The Witcher 3 Wild Hunt ha totalizzato vendite per oltre 40 milioni di copie e fra non molto approderà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

Sappiamo tuttavia che anche la versione televisiva del personaggio, quella interpretata da Anya Chalotra, è piuttosto popolare: non a caso è a lei che si è ispirata qualche tempo fa Kalinka Fox.