What Remains of Edith Finch, niente upgrade gratuito per la versione PS Plus?

What Remains of Edith Finch è approdato ieri anche su PS5, con la possibilità di effettuare l'upgrade gratuito qualora si possieda l'edizione PS4 del gioco. A quanto pare, tuttavia, è esclusa dalla promozione la versione regalata agli abbonati a PS Plus.

Messo a disposizione degli iscritti a PlayStation Plus nel mese di maggio 2019, What Remains of Edith Finch rinnova dunque una polemica legata proprio al servizio Sony, che spesso esclude i titoli "regalati" da un eventuale aggiornamento next-gen gratuito.

Al momento alcuni utenti hanno riscontrato il problema in questione, ma non è detto che le cose rimarranno così: è accaduto in passato che l'upgrade venisse "sbloccato" anche dopo alcuni giorni, mentre in altri casi è stata proprio l'opinione pubblica a incidere su tali decisioni.

Disponibile da ieri anche su PS5 e Xbox Series X|S, What Remains of Edith Finch è un'avventura a base narrativa che racconta le disavventure di una famiglia attraverso i ricordi di Edith, l'unica Finch ancora in vita.