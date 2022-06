Xenoblade Chronicles 3: Pass di espansione annunciato

In occasione del Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3, è stato annunciato il Pass di espansione a pagamento del gioco, che aggiungerà diversi contenuti post lancio, disponibili tra il 2022 e il 2023. Vediamo.

Varianti di colore per l'abbigliamento - Disponibile dal 29 luglio 2022 (data di lancio del gioco)

Sfida - Nuovo eroe e missioni - Nuovo abbigliamento per i personaggi - Disponibile entro il 31 dicembre 2022

Sfida - Nuovo eroe e missioni - Nuovo abbigliamento per i personaggi - Disponibile entro il 30 aprile 2023

Nuovi contenuti per la storia - Disponibile entro il 31 dicembre 2023

I contenuti del Pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3

Il Pass di espansione di Xenoblade Chronicles 3 è disponibile per la prenotazione. Costa 29,99€. Naturalmente per accedere ai contenuti bisognerà possedere il gioco base, che sarà disponibile a partire dal 29 luglio 2022, in esclusiva per Nintendo Switch.

Da notare che i pacchetti di contenuti non saranno acquistabili separatamente e che le loro dimensioni saranno svelate a tempo debito.

Nintendo ci tiene a far sapere che è possibile che il Pass di espansione comprenda anche dei contenuti non elencati, che saranno svelati in seguito.