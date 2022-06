Xenoblade Chronicles 3: nuovo trailer con trama e gameplay dal Nintendo Direct del 22 giugno

Durante il Nintendo Direct del 22 giugno 2022 abbiamo avuto modo di vedere un nuovo trailer di Xenoblade Chronicles 3. Potete vedere la presentazione in formato integrale qui sopra.

Il trailer di Xenoblade Chronicles 3 si apre con una serie di losche figure nell'oscurità. Il grosso del filmato, però, è dedicato ai personaggi principali che combatteranno nella guerra al centro della trama del gioco Nintendo Switch.

I personaggi parlano dei sacrifici fatti durante la guerra, del significato della vita e dei loro sentimenti. Viene spiegato poi che le due nazioni si nutrono della vita dei nemici sconfitti. Gli abitanti sono addestrati sin dalla nascita per combattere, con solo dieci anni di vita a disposizione.

Il team sarà composto da sei soldati, tre di Keves e tre di Agnus. Il trailer ci presenta questi guerrieri che si ritrovano a dover collaborare, anche se precedentemente erano nemici. Il video poi prosegue mostrandoci il mondo di gioco, che sarà vario e denso di nemici, alcuni passivi e altri aggressivi. Alcuni nemici appariranno solo a certe ore del gioco e potremo cambiare l'orario per adattarci alle nostre necessità.

Viene anche spiegato che "Aionios è un mondo vastissimo, ricco di scenari mozzafiato". Per rendere più agevoli gli spostamenti, i luoghi visitati vengono salvati come punti di riferimento a cui è possibile tornare rapidamente. Inoltre, i giocatori potranno scegliere se esplorare il mondo liberamente o attivare una funzione di navigazione che li guiderà alla loro prossima destinazione.

Quando la squadra è impegnata in battaglia può sfruttare potenti abilità, chiamate Tecniche, per assicurarsi la vittoria. Alcune di queste Tecniche possono far cadere a terra i nemici, altre infliggono più danni in base alla posizione di chi le esegue e altre ancora consentono addirittura di curare i compagni. Combinando più Tecniche con spettacolari Assalti di gruppo è possibile abbattere anche il più coriaceo dei nemici. Man mano che ottengono esperienza sul campo di battaglia, i membri della squadra possono imparare potenti Tecniche magistrali e Tecniche di fusione per attacchi ancora più letali.

Mentre esplorano Aionios, i giocatori possono scalare scarpate, risalire dune, attraversare crepacci con l'aiuto di corde e persino solcare i mari. Ci saranno poi tante colonie per fare acquisti, rifocillarsi, incontrare gli abitanti del luogo e accettare missioni. Nei punti di riposo disponibili nelle colonie, e in vari altri luoghi, i giocatori potranno scoprire di più sulla vita di Noah e dei suoi amici. Inoltre, utilizzare i materiali raccolti per cucinare o fabbricare gemme potenzierà varie abilità. Le colonie sono anche il luogo ideale per rilassarsi prima di andare alla scoperta di nuove ambientazioni o affrontare il prossimo gruppo di nemici.

I personaggi avranno classi diverse, che varieranno da offensive a classi di supporto e cura. Ogni personaggio potrà usare più classi: avremo Spadaccino, Zefiro, Artigliere medico, Tattico, Scorta Pesante e Orco. Lo Spadaccino è il classico attaccante molto aggressivo, Zefiro si basa sulle schivate, Artigliere medio supporta e cura gli altri personaggi dalla distanza, Tattico indebolisce i nemici, Scorta pesante attira i colpi degli avversari, mentre Orco attacca con potenza distruttiva.

Come detto, nel corso delle loro avventure in Xenoblade Chronicles 3, i giocatori guideranno una squadra composta da sei personaggi, ma valorosi abitanti di Aionios chiamati Eroi possono unirsi a essa come settimi membri. Sul campo di battaglia è possibile utilizzare un solo Eroe alla volta, ma i giocatori possono sostituirlo a piacimento. Questi Eroi hanno anche classi uniche, come Comandante guardiano, Incursore e Medico di guerra, che gli altri membri della squadra possono assumere una volta che l'Eroe si è aggiunto a loro. Man mano che reclutano Eroi, i giocatori accresceranno la combinazione di classi e Tecniche a loro disposizione, aprendosi nuove opzioni strategiche.

Ci saranno poi gli Uroboros, fusioni di due personaggi della squadra che possono assumere una potentissima forma. Ottenendo punti in battaglia, i già forti Uroboros possono diventare ancora più letali. Gli Uroboros possono anche partecipare agli Assalti di gruppo insieme al resto della squadra, Ogni Uroboros avrà due forme differenti.

Che ne pensate di questa presentazione? Vi ha convinto?