Porsche Design AOC Agon Pro PD32M: la recensione di un monitor 4K da 144 Hz ispirato alle fuoriserie

Con la recensione del Porsche Design AOC Agon Pro PD32M però, parliamo di un modello che si rivolge a un pubblico più esigente, una platea fatta di giocatori e creatori di contenuti disposti a spendere una cifra importante per un pannello IPS 4K da 144 Hz che è in grado di raggiungere una luminanza di picco di ben 1600 nit, essenziale per un HDR di qualità, grazie a una retroilluminazione Mini LED da 1152 zone.

Caratteristiche hardware

Il Porsche Design AOC Agon Pro PD32M in tutta la sua elevazione

Il Porsche Design AOC Agon Pro PD32M si aggiunge alla già ricca ondata di schermi da gioco 4K da 144 Hz con pannello IPS. Ma non abbraccia la filosofia al risparmio che accomuna gran parte dei monitor che ci sono passati per le mani in questi mesi, cosa già evidente dal prezzo di ben 1999€ in parte legato anche al brand votato al lusso. Il costo, però, non dipende solo da estetica e materiali. Tra le caratteristiche di punta di questo monitor, infatti, c'è la retroilluminazione di tipo Mini LED che con le sue 1152 zone promette un'uniformità totale, un contrasto ben più elevato del classico IPS LED e una luminanza altissima che parte da 600 nit ma arriva a ben 1600 nit di picco, garantendo la certificazione HDR 1400 che promette grandi cose.

All'atto pratico parliamo di una tecnologia sviluppata per fare da anello di congiunzione tra i classici pannelli LED e i pannelli OLED, ancora latitanti nel segmento dei monitor da gioco e destinati ad avere prezzi iniziali molto elevati. Ed è proprio per questo che il mercato ha tirato fuori una via di mezzo che non può fare miracoli con i neri, principale punto debole degli schermi LED, ma punta sulla qualità complessiva dell'immagine, cosa molto importante tornando a parlare di uno schermo che non guarda solo al gaming ma tiene in considerazione anche chi utilizza il monitor per leggere, scrivere e lavorare sulla grafica. Risulta quindi importante che sia un 32 pollici, laddove la risoluzione 4K può garantire una definizione elevata anche a distanza ravvicinata.

La connettività del Porsche Design AOC Agon Pro PD32M è ricca e ben organizzata

Non è il caso, in sostanza, di lasciarsi andare a paragoni con il segmento dei televisori che grazie ai grandi numeri offre già pannelli OLED a prezzi molto competitivi, ma prevede dimensioni maggiori, ergonomia nulla e spesso poche garanzie di aggiornamenti a lungo termine, cosa che invece non manca nel caso del Porsche Design AOC Agon Pro PD32M. Nelle specifiche tecniche del monitor AOC troviamo infatti 8 anni di supporto garantito che va quindi considerato in relazione al prezzo, anche se 1999€ restano parecchi per un prodotto nuovo ma che utilizza una tecnologia destinata a sparire in pochi anni.

Detto questo, dobbiamo anche dire che parliamo di un monitor che vanta caratteristiche di alto livello e questo non solo in termini di retroilluminazione. La copertura del colore del pannello da 10-bit infatti, arriva al 97% della gamma DCI-P3 e il tempo di risposta può arrivare a 1 millisecondo GtG, con l'impostazione di overdrive massima. Inoltre troviamo Adaptive Sync compatibile con G-Sync, due altoparlanti DTS da 8 watt e una connettività notevole, saggiamente separata in due incavi ai lati del sostegno, che include due porte HDMI 2.1 con segnale fino al 4K a 120 Hz utili per le console di nuova generazione, una DisplayPort 1.4 con DSC che in 4K permette di sfruttare tutti i 144 Hz del monitor, quattro porte USB-A 3.1 con Switch KVM e una porta USB-C con funzionalità DisplayPort e ricarica fino a 90 watt.

Gli extra del Porsche Design AOC Agon Pro PD32M includono un tastierino wireless in metallo e una penna USB, sempre in metallo

Non manca nulla, in sostanza, in un arsenale che include anche funzioni molto utili come la possibilità di affiancare due immagini da due fonti diverse in modalità Picture by Picture, accessibile tramite il classico stick che ci porta allo stesso menù del 27 pollici, a riquadri sovrapposti, senza dubbio efficace dal punto di vista dell'estetica ma, a dirla tutta, un po' confusionario. Comprende, però, tutte le funzioni essenziali tra cui Shadow Control, Low Blue Light con diversi profili, taratura del colore, tre livelli di overdrive e gli immancabili preset suddivisi per tipologia di gioco.

Infine il pacchetto comprende diversi extra tra cui tripla illuminazione RGB con supporto per il software Light FX sul retro, un tastierino wireless in metallo che fa da telecomando, un LED bianco con due lenti che può proiettare sulla base del monitor il logo della serie AGON o quello del brand Porsche Design. Sfizioso, quindi, anche se non essenziale a differenza della dotazione in termini di cavi che include tutto il necessario tra HDMI, Display Port, USB-B e USB-C.

Scheda tecnica Porsche Design AOC Agon Pro PD32M