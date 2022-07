The Dark Pictures: The Devil in Me, data di uscita fissata a novembre stando a un nuovo leak

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me può vantare un insolito primato, ovvero quello di avere due date di uscita differenti svelate dai leak di altrettante fonti ritenute generalmente molto affidabili. L'ultima, svelata da Aggiornamenti Lumia, è fissata per il 30 novembre.

Giusto pochi giorni fa, invece, vi abbiamo parlato della soffiata di PlayStation Game Size, secondo cui l'avventura narrativa horror di Supermassive Games debutterà il 21 ottobre. Chi dei due ha ragione?

Entrambe le fonti, come accennavamo in apertura, sono ritenute piuttosto affidabili. Aggiornamenti Lumia è un account Twitter che monitora costantemente le variazioni del Microsoft Store. PlayStation Game Size fa esattamente la stessa cosa ma con il database PlayStation. Entrambi in passato hanno azzeccato con precisione date di uscita, nuovi arrivi del Game Pass e dimensioni del dowload dei giochi in digitale.

Confuso dalla presenza di due leak, un utente ha deciso di taggare nei commenti PlayStation Game Size, che si è limitato a lasciare un bel mi piace, segno che forse la data del 30 novembre suggerita di Aggiornamenti Lumia è quella corretta.

In ogni caso per scoprire la verità non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Supermassive Games, ricordandovi che ufficialmente l'uscita di The Dark Pictures Anthology è fissata per l'autunno del 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Stadia e PC.