Dead Space Remake ha raggiunto la fase alpha alcune settimane fa

Con un post su Twitter gli sviluppatori di Motive hanno annunciato che Dead Space Remake ha raggiunto alcune settimane fa la fase Alpha, segno che lo sviluppo del gioco procede come da programma in vista del lancio su PC e console.

Come possiamo vedere nel post qui sotto, il team di Motive ha festeggiato l'importante traguardo raggiunto con un party. Un breve momento di relax prima di gettarsi a capofitto nell'intesa schedule per la fase beta.

Dead Space Remake sarà disponibile a partire dal 27 gennaio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC.

Si tratta di un rifacimento del primo capitolo della storica serie survival horror sci-fi di Electronic Arts. Il gioco sarà ricreato in maniera fedele, impreziosito da un comparto grafico realizzato da zero appositamente per le piattaforme di attuale generazione. Possiamo dunque aspettarci miglioramenti su tutta la linea, dalle animazioni agli effetti di luce. Non mancherà poi un comparto audio rinnovato, un nuovo sistema legato agli smembramenti e altre migliorie per il gameplay, nonché novità anche dal punto di vista dei contenuti, con alcune aree dell'originale che verranno ampliate in Dead Space Remake.

Il prossimo appuntamento con Dead Space Remake è fissato durante il corso dell'autunno, con gli sviluppatori che hanno promesso una presentazione completa che offrirà uno sguardo approfondito alle caratteristiche del gioco.