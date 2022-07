Offerte Amazon: Xbox Series S ora in sconto, vediamo il prezzo della console

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare una Xbox Series S, la console di attuale generazione di Microsoft. Lo sconto segnalato è del 13%, ovvero di 40.09€. Il prezzo pieno per una Xbox Series S è 299.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre su Amazon, ma per soli 90 centesimi di differenza: è una valida offerta per chi cerca la console e non vuole aspettare oltre. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Xbox Series S permette di giocare con tutti i giochi Xbox One, Xbox Series X|S e con una serie di giochi Xbox 360 e Xbox. Questa console non dispone di un lettore ottico: questo significa che non potete usare i giochi su disco. La confezione include un controller Xbox Series, un cavo HDMI, il cavo di alimentazione e il cavo USB-C. La console è pensata soprattutto per giocare con Xbox Game Pass, servizo che dà accesso a un ampio catalogo di giochi e a EA Play.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Xbox Series S

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.