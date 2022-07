PS5 a 600€ o più dopo un aumento di prezzo? Molti li stanno già pagando senza problemi

È notizia di oggi che Sony ha rifiutato di commentare la possibilità di un aumento di prezzo di PS5. All'interno di un mercato dove l'ottenimento di materie prime è sempre più complesso e costoso e che ha visto molti prodotti tecnologici salire di prezzo, non è certamente confortante che Sony non abbia smentito categoricamente questa possibilità.

Ovviamente, a livello ufficiale, non c'è altro da dire, ma per molti giocatori - che ancora devono riuscire a ottenere la console - l'idea di vedere un aumento di prezzo non è piacevole: 600€ (immaginando un +100€ come nel caso di Quest 2) per PS5 sembra un po' troppo, no? A ben pensarci, però, gli ultimi due anni hanno dimostrato che non è affatto troppo.

Esclusi coloro che hanno prenotato la console prima del'uscita ed esclusi pochissimi fortunati, una buona fetta di attuali possessori di PS5 hanno dovuto fare i conti con prezzi maggiorati. Prima di tutto, per colpa dei bagarini: per mesi, sin dall'uscita della console, i bagarini hanno costretto molti fan PlayStation a comprare console a prezzi molto più alti del normale, facilmente oltre i 700 euro.

PS5

Secondariamente, ancora oggi, spesso le unità disponibili vengono vendute tramite bundle. Sì, in tal caso il prezzo è giustificato dalla presenza di altri prodotti, come giochi, abbonamenti e accessori: dobbiamo però ammettere che spesso si tratta di oggetti che all'acquirente non interessano; la vera transazione è per PS5 e il giocatore accetta di comprare la console anche a prezzo maggiorato.

I giocatori hanno quindi dimostrato che sono pronti a pagare più di 399/499 euro per PS5 Digital/Standard. Il vero problema di Sony è legato alla pubblicità negativa che questa mossa attirerebbe.

Le console di norma calano di prezzo nel tempo non il contrario e, considerando anche che è difficile trovarne una, un aumento di prezzo diverrebbe un'offesa personale per molti. Siamo certi che per almeno qualche tempo ci sarebbe il caos su internet. Alla fine le vendite ci sarebbero, ma, come insegna Cyberpunk 2077, vendere e poi essere odiati da tutti non fa affatto bene agli affari.

Controller DualSense di PS5

Se l'aumento di prezzo fosse di 20 o 30 euro, siamo certi che il fastidio sarebbe minimo, ma se ci fosse un aumento di 100€ non sarebbe semplice calmare gli animi. Per farlo, Sony potrebbe proporre un qualche tipo di nuovo modello di PS5, che costi in fase di produzione più o meno quanto il modello attuale ma che possa essere spacciato per qualcosa di migliore, così da giustificare il prezzo. Non parliamo di una versione Pro, ma semplicemente qualcosa di nuovo, magari con un design differente e qualche miglioria secondaria sotto la scocca che aiuti il reparto marketing a presentarla ai giocatori come "migliore".

Ufficialmente, potrebbe metterlo in commercio a fianco dei modelli già presenti (che rimarrebbero al proprio prezzo), ma dietro le quinte potrebbe dare molta meno priorità a Standard/Digital così da dare spazio soprattutto alla "versione 2" a prezzo maggiorato. La scelta tra i modelli rimarrebbe sulla carta, ma all'atto pratico i giocatori avrebbero realmente accesso solo all'ultima versione.

Oppure semplicemente Sony potrebbe accettare di sobbarcarsi i costi e puntare a guadagnare con i software, soprattutto in digitale. Alla fine è sempre stata questa la strategia.

Voi che ne pensate? Sony rischierebbe troppo ad aumentare il prezzo di PS5?

